Ny Pokémon Scarlet og Violet-oppdatering legger til funksjoner i Pokémon-bokser og fikser feil

HQ

Pokémon Scarlet og Violet har vist seg å være utrolig vellykkede titler, men selv med salgstallene som bryter franchiserekorder er det fortsatt mange som finner problemer med spillene. Spesielt teknologisk.

Det var et håp om at den kommende oppdateringen til spillene kunne bidra til å lappe noen av disse generelle ytelsesproblemene. Nå som vi har oppdateringsnotatene for februars Pokémon Scarlet og Violet-oppdatering ser det dessverre ikke ut til at vi får en ytelsesoverhaling, men vi får betydelige feilrettinger og noen endringer i Pokémon Boxes.

Noen av de mer betydelige feilrettingene inkluderer å fikse problemer angående at spillet krasjer når en spiller går inn på et bestemt sted. Selv om dette kommer på bekostning av å redusere ville Pokémon og mennesker i et område vil det være å foretrekke fremfor at spillet lukkes tilfeldig på visse punkter. Karakterer vil ikke lenger være låst til visse uttrykk, så du kan ikke se enormt glad ut mens teamet ditt blir utslettet av Elite Four.

Ytterligere oppdateringer og rettelser planlegges for Pokémon Scarlet og Violet, og du kan sjekke ut de fullstendige oppdateringsnotatene for oppdatering 1.2.0 her. Game Freak planlegger å lansere den nye versjonen senere denne måneden.