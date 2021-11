Ny Predator-film går tilbake i tid med The Boys-regissør

HQ

Nå skal jeg atter en gang vise alderen min ved å si at de nyeste Predator-filmene er pissdårlige, men det stopper meg uansett ikke fra å være litt spent nå.

For det er ikke bare Marvel og Star Wars som får rampelyset på Disney+ Day. Dan Trachtenberg, regissøren av blant annet 10 Cloverfield Lane og litt The Boys og Black Mirror, regisserer en film kalt Prey. Dette er en forløper til alle de andre Predator-filmene siden handlingen tar oss til 1719 hvor Comanche-stammen (med Amber Midthunder fra Legion og The Wheel) tydeligvis skal få kjørt seg både ved å tenke realistisk og se det ene konseptbildet vi har fått så langt.

Prey skal visst ha premiere på Hulu allerede neste år.