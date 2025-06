Ny Rare-ledelse er potensielt svært positivt for Banjo-Kazooie

HQ

Det er en håndfull spill og franchiser som det alltid snakkes om før hver større begivenhet, blant dem finner vi Half-Life 3, Hollow Knight: Silksong, nye F-Zero og ... Banjo-Kazooie. Felles for alle disse spillene er at det går kontinuerlige rykter om at noe er på gang - bare at det aldri skjer noe.

Dermed var det heller ingen Banjo-Kazooie under gårsdagens Xbox Games Showcase, men nå sier en svært troverdig kilde at sjansene for duoens tilbakekomst faktisk har økt. Mer spesifikt er det VGC-redaktør (og eier) Andy Robinson som skriver på sosiale medier:

"Å høre Rare's nye ledelse kan nå være massivt for sjansene for et nytt Banjo-Kazooie"

Robinson utdypet ikke, men antagelig refererer han til at Rares studiosjef Craig Duncan sent i fjor ble bekreftet som sjef for Xbox Game Studios, mens Joe Neate og Jim Horth overtok ansvaret for Rare.

Nøyaktig hva som fikk Robinson til å skrive innlegget vet vi ikke, men han er normalt en veldig god kilde og er ikke kjent som en enkel klikkjeger, og derfor kan det fortsatt betraktes som litt håpefullt. Og håp er en vare fans av Banjo-Kazooie ikke har opplevd på nesten to tiår.