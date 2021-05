Ny Sam & Max Save the World Remastered-demo ute nå på Switch

Du ser på Annonser

En ny demo har dukket opp nå på Switch eShop for Sam & Max Save the World Remastered, som nå kan lastes ned, og det er tilsynelatende en ganske stor historie som venter. Demoen inneholder nemlig det meste av den første episoden og som vanlig får du beholde fremgangen om du senere bestemmer deg for å kjøpe spillet.

For å gjøre alt bedre selges det med 20% rabatt i en begrenset periode, og Limited Run Games byr på fysiske utgaver om du foretrekker det, og forhåndsbestillingene er nå i gang. Surf over hit for å bestille enten standard eller samlerutgaven.