Ny Saw-film bekreftet for 2023

Enkelte av oss vil vel si at det ikke har vært en god Saw-film etter originalen selv om de to første oppfølgerne i alle fall ikke er katastrofale. Dette stopper likevel ikke den brutale franchisen fra å svømme i penger, så dagens nyhet kommer ikke som et like stort sjokk som noen av filmenes scener.

Lionsgate og Twisted Pictures forteller i en pressemelding at arbeidet med det som foreløpig kalles Saw 10 har startet, og at Kevin Greutert er tilbake i regissørstolen igjen etter Saw VI og Saw: The Final Chapter. Om alt går som planlagt får vi se resultatet den 27. oktober neste år.