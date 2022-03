Ny Sea of Thieves-roman på vei

HQ

Seks måneder etter lanseringen av Sea of Thieves i 2018 ble det sluppet en offisiell roman skrevet av Chris Allcock. Han er en Rare-veteran som har vært ansatt i selskapet i nesten to tiår og har vært involvert i titler som Kameo: Elements of Power og selvfølgelig Sea of Thieves.

Romanen ble kalt Athena's Fortune, og i motsetning til de fleste bøker basert på dataspill fikk den faktisk veldig gode anmeldelser. Nå har Sea of Thieves-kontoen på Twitter avslørt at en andre roman er på vei fra Allcock, denne gangen med en fortelling om den onde piraten Captain Flameheart. Vi får også både en tittel, Heart of Fire, samt et forsidebilde:

"Introducing the second official Sea of Thieves novel, Heart of Fire! Like Athena's Fortune before it, this tale will delve into a previously unknown period of Sea of Thieves history, exploring the rise and fall of the villainous Captain Flameheart. More details coming soon..."

Hva synes du om bøker basert på spill og kommer du til å lese Heart of Fire?