Ny sesong av Love, Death & Robots nærmer seg visst

Netflix ventet ikke lenge etter avslutningen av sesong 3 av Love, Death & Robots før de bekreftet at en fjerde sesong av serien ville komme i fremtiden, men den nøyaktige datoen for denne ankomsten ble aldri bekreftet eller nevnt. Det ser imidlertid ut til at det kan være her før heller enn senere.

Visual effects artist Ricardo Alves, som også har jobbet med Star Wars: Rogue One, Ready Player One, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Spaceman, og Love, Death & Robots, har tatt til X for å legge ut det som ser ut til å være et hint om den fjerde sesongen.

Netflix har ennå ikke kommet med noen offisiell kunngjøring om serien, så dette kan bare være Alves som tar litt på forskudd, men siden Love, Death & Robots består av korte, usammenhengende antologiepisoder fra en rekke ulike serieskapere ville det ikke være urimelig å se den nye sesongen komme tidligere enn forventet.