Ny Sniper Ghost Warrior Contracts 2-trailer ønsker deg velkommen til Kuamar

CI Games har tidligere saht at selv om deres Sniper Ghost Warrior-serie ikke er like stor som de største AAA-franchisene, så selger de nok eksemplarer ved hver lansering til at ting går rundt.

Det neste kapitlet i serien heter Sniper Ghost Warrior Contracts 2, og ankommer den 4. juni. Her skal du inn i Kuamar, et fiksjonelt land styrt av en diktator ved navn Omar Al-Bakr. Det er store åpne områder, baser å infiltrere og masse mer å bryne seg på.

Du kan se den nyeste traileren nedenfor, som ønsker deg velkommen til Kuamar.