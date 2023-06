Ny Spawn-film bekreftet

HQ

Siden DC og Marvel stjeler nærmest alle overskrifter i disse dager er det lett å nærmest glemme at det finnes andre ganske kule og populære superheltuniverser. Heldigvis virker det som om vi får en påminnelse om et par år.

Blumhouse-sjefen Jason Blum forteller ComicBook.com at en ny Spawn-film er under "veldig aktiv utvikling" og håper på en premiere i 2025. Problemet er bare at manuset ikke er ferdig enda, og som følge av forfatterstreiken vil det forbli slik en stund. Blum tror likevel at de vil holde tidsskjemaet om konflikten løses i nærmeste fremtid.