Konsollversjonen av Black Desert Online har blitt oppdatert med spennende innhold. Den spillbare klassen Kunoichi the Mistress of Blades og the power of Awakening har kommet til PlayStation 4 og Xbox One, og gir derfor spillerne en ny klasse og en separat klasse-variant. Du kan sjekke trailerne nedenfor.

Spiller du Black Desert Online?

