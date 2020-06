Ny Stadia Connect går av stabelen neste måned

Du ser på Annonser

Det er litt vanskelig å si om Google Stadia har vært en suksess hittil, og det er enda vanskeligere å spå om tjenesten kommer til å bli det på sikt, særlig med de nye konsollene i horisonten. Men Google fortsetter med å avsløre spill, og snart kommer det enda flere.

De har nemlig avslørt via Twitter at den neste Stadia Connect-sendingen går av stabelen den 14. juli.

"Our next Stadia Connect arrives on July 14! Join us for a look at some of the games coming to Stadia later this year. "

Det vites enda ikke hvilke spill de vil fokusere på, men vi vet eksempelvis at en Stadia-eksklusiv i form av Orcs Must Die! 3 ankommer senere i år, og Baldur's Gate III kommer også til plattformen, så kanskje vi får se nytt fra de to?