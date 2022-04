Starfield lover "mange unike omgivelser med masser av liv"

den 29 desember 2021 klokken 08:03 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Vi vet allerede at Starfield kommer til å bli Bethesda Game Studios' største spill så langt, men mange er bekymret for at den store verdenen ikke vil by på verken unike...