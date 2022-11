Ny Street Fighter 6-modus er nærmest selvspillende

HQ

Lei av slåssespill der du må spille selv? Da er du heldig, fordi en ny modus i Street Fighter 6 lar en AI ta over. det er faktisk ikke en spøk. Dynamic Controls er en offline-modus der du kan lære litt mer om karakterene, deres trekk og angrepstyper, samtidig som du får en skikkelig kamp. Slik er den beskrevet av Capcom selv:

"New to Street Fighter 6, the Dynamic Control type is an offline-only mode that executes exhilarating actions at the press of a button. Depending on your positioning, the AI will select certain actions to match the situation. It's a great way for casual matches against friends and family, and for newer players to get familiar with the basics!"

Se hvordan det fungerer nedenfor.