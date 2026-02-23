Ny studie viser at gjennomsnittlig batteritilstand på britiske elbiler er over 95 %.

HQ

En stor bekymring blant forbrukerne er fortsatt batteriets tilstand, og hvor mye som forringes i løpet av bilens levetid. Vi har rapportert om flere studier som peker mot en bedre enn forventet gjennomsnittlig batterihelse blant elbiler i de fleste land, og her er enda en.

Mer spesifikt har det britiske selskapet Generational gjennomført en studie av 8000 elbiler på britiske veier, og funnet en gjennomsnittlig batterihelse på 95,15 %.

"Batteriforringelse er ikke den systemiske risikoen det en gang ble antatt å være. Data fra den virkelige verden viser at de fleste elbilbatterier med god margin overskrider garantitersklene, selv ved høy alder og kjørelengde. I de fleste tilfeller vil batteriet sannsynligvis holde lenger enn bilens levetid", sier Generational i sine funn.

Studien omfatter over 36 merker, alt fra ett år gamle til 12 år gamle, og med over 200 000 kilometer på klokken. Dataene viser en overvekt av fem år gamle elbiler, men medianen for 2-3 år gamle biler var 96,94 %, etterfulgt av 95,17 % for 3-4 år gamle elbiler og til slutt 85,04 % for elbiler som er mellom 8 og 12 år gamle.