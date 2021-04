Ny Super Mario Party-oppdatering forbedrer onlinemodusen betraktelig

Du ser på Annonser

Selv om Super Mario Party fikk meget positive anmeldelser verden over, var de fleste enige i at onlinestøtten var dårlig. Da man spilte online var det bare minispillene som kunne spilles, hvilket innebar at det meste av det som gjør Mario Party så gøy som det er manglet. Men dette har Nintendo endret med en ny gratisoppdatering som forbedrer onlinemodusen betraktelig.

Den nye oppdateringen gjør det endelig mulig å spille brettene (både Mario Party og Partner Party) online også. Antallet tilgjengelige minispill i onlinemodusen har i tillegg blitt økt til 70 (det finnes 80 tilgjengelig offline). Dette kommer godt med nå når mange foretrekker å holde seg hjemme.

Du kan lese mer om den nye oppdateringen her. Oppdateringen er tilgjengelig nå.