Ny Superman-reboot er på vei med J.J. Abrams som produsent

Du ser på Annonser

Det har i flere omganger vært tvil om hvorvidt Warner Bros. ville fortsette med den nåværende utgaven av Superman. Rykter har svirret om en ny versjon, som skal være en del av et nytt forsøk på å skape et sammenhengende filmunivers.

Nå ser det ut til at Warner Bros. jobber på en helt ny tolkning av karakteren. Dette ble først avslørt av Shadow and Act, og deretter bekreftet av Deadline.

Filmen skal produseres av J.J. Abrams gjennom hans Bad Robot-selskap. Det er dessuten journalist og forfatter Ta-Nehisi Coates som skal skrive manuset. Han skriver dog spesifikt at prosjektet eksisterer innenfor DCEU-universet.

"To be invited into the DC Extended Universe by Warner Bros., DC Films and Bad Robot is an honor. I look forward to meaningfully adding to the legacy of America's most iconic mythic hero."

Om Henry Cavill er involvert her vet vi ikke.