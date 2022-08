Ny teaser viser Pinhead fra den kommende Hellraiser-remaken

HQ

Hellraiser fra 1987 er en kultklassisk skrekkfilm, og i flere år har et Hulu-team jobbet med en storstilt nyinnspilling av originalen. Den lanseres via tjenesten 7. oktober, og vi forventer at den kommer til Norge via Star-delen av Disney+ omtrent samtidig.

Den nye filmen er allerede kontroversiell fordi teamet bak den bestemte at hovedpersonen Pinhead skal spilles av en kvinne denne gangen, nærmere bestemt Sense8-skuespillerinnen Jamie Clayton.

Den aller første teaseren viser bare et glimt av henne, men du kan se den nedenfor.