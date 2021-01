Ny The Medium-trailer byr på lekker ray-tracing

Du ser på Annonser

Bloober Team og Nvidia har sammen sluppet en ny trailer for det kommende skrekkspillet The Medium, som slippes til PC og Xbox Series den 28. januar. Spillet støtter både DirectX ray-tracing samt Nvidia DLSS, hvilket i praksis betyr potensielt skikkelig lekre lyseffekter.

I eventyret får vi reise mellom to parallelle verdener i rollen som et medium. For å gjøre dette sømløst settes SSD-harddisken i Xbox Series S/X på prøve, og dette er også årsaken til at spillet ikke slippes til Xbox One. The Medium inngår også med Xbox Game Pass fra dag én.

Sjekk ut den nye traileren nedenfor.