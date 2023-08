Ny The Walking Dead: Daryl Dixon teaser viser Paris i ruiner

HQ

I forrige måned fikk vi både tittelen og en første titt på enda en kommende spin-off av The Walking Dead-serien. Vi har allerede Dead City, som vi fremdeles ikke har sett noe fra, og så er det The Walking Dead: Daryl Dixon. En ny plakat og en trailer er nå sluppet, og som vanlig kan du sjekke dem ut nedenfor.

Vi vet fra tidligere utgitt materiale at Daryl er i Frankrike for å redde menneskeheten. Han våkner opp uten å vite hvordan han kom dit, men litt etter litt kommer minnet tilbake, og mens han prøver å få orden på livet sitt, gjør de levende døde sitt beste for å lemleste ham til frokost. Han møter nonnen Isabelle, spilt av Clémencé Poesy, og blir med i hennes religiøse gruppe, men er hun der for å hjelpe ham eller har hun en annen skjult agenda?

Nå som den siste videoen er sluppet, får vi se litt mer av tilstanden i hovedstaden, og det ser ut til at Paris ikke står til å redde. Vi ser både piler og eksplosjoner, og selvfølgelig vandrere, et helt tog fullt av dem. Daryl sitter fast i et fremmed land uten hukommelse, og ut fra materialet som er sluppet, vil fansen føle seg hjemme med en gang (selv om vi tviler på at det vil vekke interessen til de som har forlatt vandrerne).

Den 10. september har den premiere på AMC, men det store spørsmålet er når den kommer til Europa. Vi kommer tilbake når vi vet mer om dette. Kommer du til å se The Walking Dead: Daryl Dixon hvis den blir lagt til en strømmetjeneste?