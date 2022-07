Ny trailer for Legend of Mana: The Teardrop Crystal

HQ

Som du kanskje vet lages det for tiden en Legend of Mana-anime, som selvfølgelig er basert på de populære spillene fra Square Enix. Den heter Legend of Mana: The Teardrop Crystal og til nå har vi visst at den skulle ha premiere en gang senere i år, uten mer nøyaktig informasjon enn det.

Men takket være en ny trailer vet vi nå at Legend of Mana: The Teardrop Crystal får premiere i oktober. Traileren gir oss også en mulighet til å møte noen av karakterene som hovedpersonen Shiloh, og vi får se mer fra både Elazul og Pears. Sjekk ut traileren nedenfor.