Desperados III har nok flydd under radaren hos mange. Det er et western-eventyr med like deler action, stealth og strategi - og for å sørge for at alle skal forstå hva som gjør dette eventyret unikt har utviklerne og THQ Nordic nå sluppet en trailer som forteller alt du bør vite om det.

Den 16. juni kommer spillet til PC, PlayStation 4 og Xbox One. Sjekk ut traileren nedenfor.