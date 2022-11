nyheter

Avatar: The Way of Water

Ny trailer fra Avatar: The Way of Water

Nå er det ikke lenge igjen til vi finner ut om alle årene med venting og milliarder av kroner brukt på effekter og filming er verdt det for James Cameron og Disney. Avatar: The Way of Water har premiere neste måned. I den forbindelse kan vi nå få enda en titt på filmen via en ny trailer, som du finner nedenfor. HQ