Hvis du synes at seriøse fotballspill som FIFA og PES er for kjedelige, så har kanskje Bandai Namco noe for deg, og det er Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Selve serien er ganske gammel, men her kommer et nytt hardtslående kapittel, som ser ut til å være det villeste og mest bisarre fotballspillet som kommer i år.

Den seneste traileren setter fokus på karakterene du kommer til å møte i spillet. Spillet er planlagt for lansering i løpet av året på PC, PS4 og Switch.