Ny trailer fra Pokémon Sword/Shield: The Crown Tundra

Den første utvidelsen til Pokémon Sword/Shield, Isle of Armor, ankom i juni, men det var bare den første av to store utvidelser, og nå ser det ut til at neste snart er klar.

Nintendo har utgitt en helt ny trailer hvor vi får en nærmere titt på The Crown Tundra. Her får vi utforske et snødekt område, som styres av den legendariske pokémonen Calyrex.

Utover Calyrex introduseres ytterligere to legendariske pokémon, Regieleki og Regidrago, samt nye utgaver av Articuno, Moltres og Zapdos.

Utvidelsen skal komme i løpet av høsten.