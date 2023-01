Ny Tron-film på trappene, med Jared Leto i hovedrollen

HQ

En ny Tron-film, for tiden kjent som Tron Ares, skal begynne å filme i august med Jared Leto i hovedrollen. Den skal også regisseres av Joachim Rønning.

Rønning er mest kjent for sitt tidligere arbeid med Disney, hvor han regisserte Maleficent: Mistress of Evil og Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales. Han har også nylig spilt inn sin seneste film, Young Woman and the Sea, der Daisy Ridley spiller den første kvinnen som svømmer over den engelske kanal.

Etter suksessen med Tron: Legacy tilbake i 2010, ser det ut til at Disney har vært sulten på en oppfølger eller oppfølging av noe slag. Det er nok mange som gleder seg til et gjensyn med den klassiske sci-fi-serien, men med Jared Leto i hovedrollen er mange litt i tvil, etter at han ikke akkurat var så heldig med Morbius.

Gleder du deg til en ny Tron-film? Og hva synes du om at Leto har hovedrollen?