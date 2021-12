HQ

Et funksjonelt brukergrensesnitt kan bety liv eller død for et spill, og derfor er det avgjørende at det både er strømlinjeformet og tilpasselig.

Techland har utgitt en ny utviklerdagbok om UI-elementene i Dying Light 2 Stay Human, og det har omsider blitt en ganske interessant serie av videoer som diskuterer hvordan et spill som dette er sammensatt.

Du kan se den seneste videoen nedenfor.