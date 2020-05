Du ser på Annonser

Hardspace: Shipbreaker er kanskje ikke det første spillet du tenker på når du tenker på de store spillene som kommer i juni, men det gjør det ikke mindre interessant.

Her er det ingen aliens å bekjempe, eller romskip å utforske med planeter i. Her skal du systematisk skjære deler av skrogene på gigantiske romskip i biter, og sørge for at alle materialene blir gjenbrukt.

Det høres jo interessant ut, og du kan lære alt om det via en overview-trailer som du kan se nedenfor.