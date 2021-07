Ny video fra det kansellerte Earthbound 64 ser dagens lys

Etter lanseringen av Nintendo 64 i 1996 tok en lang rekke av Nintendos mest ikoniske serier spranget til tredje dimensjon, hvilket resulterte i spill som Super Mario 64, Donkey Kong 64 og Mario Kart 64.

Et av spillene som også hadde en 3D-versjon på vei var rollespillserien Mother, hvis andre kapittel i USA ble sluppet under tittelen Earthbound. Earthbound 64 var under utvikling på slutten av 90-tallet, men det ble dessverre ikke til noe og i stedet ble trilogien avsluttet med lanseringen av Mother 3 til Game Boy Advance i 2006. Nå har vi dog fått et lite glimt av hva det kunne ha vært, takket være Twitter-brukeren Zen.

Zen betalte nylig 357 dollar på en auksjon for en CD-ROM fra en Nintendo Company Report, som inneholdt 25 sekunder hittil usett video fra det avlyste prosjektet, skriver Nintendo Life. Brukeren har nå delt videoen på YouTube, og selv om det ikke er lyd, og bildekvaliteten er meget lav, så gir det likevel et interessant innblikk i det kreative prosjektet. Det er ikke første gang det har dukket opp video fra det, men disse bildene har ikke tidligere vært delt med offentligheten.