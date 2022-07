Ny video gir en nærmere kikk på samarbeidsmodusen i Destroy All Humans 2 - Reprobed

HQ

I slutten av sommeren kan fans av Destroy All Humans se frem mot enda en remake i form av Destroy All Humans 2 - Reprobed. Det lanseres på PC, PlayStation 5 og Xbox Series den 30. august, og for å hype opp til lanseringen har THQ Nordic og Black Forest Games nå sluppet en ny trailer for spillet som viser frem samarbeidsmodusen.

I traileren får vi se en duo av små grønne romvesener skape kaos på både jorden og månen, og vi får se hvordan spillet ser ut når det nytes på delt skjerm. Hvis du ikke liker samarbeidsaspektet ved originalen, bør du likevel sjekke ut traileren nedenfor for å se hvordan denne har tilpasset seg den moderne spilleren.