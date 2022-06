HQ

Den første skikkelige gameplaytraileren fra det kommende Sonic Frontiers, som ble avslørt gjennom IGN First, fikk en mildt sagt lunken mottakelse. Det ser ut til at fansen er enig i at å gi Sonic en stor Breath of the Wild-liknende 3D-verden er en god idé, men at verdenen vi har sett til nå virker litt tom.

Nå har det kommet en ny trailer, også via IGN First, som setter fokus på kampsystemet og fiendene Sonic skal hamle opp med.

Du kan se videoen her. Er du overbevist?