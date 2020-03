Ny video introduserer oss for Doom Eternals heavy metal-kor

Doom Eternal kommer om under to uker, og det betyr at vi snart kan knerte helvetes demoner mens hardtslående musikk pumper adrenalin gjennom årene. Musikken er en avgjørende del an den klassiske Doom-opplevelsen, og det vet id Software ganske godt, for de har lagt masse energi i å lage den spesielle musikken.

Forskjellige musikksjangere og stilarter vil møte hverandre, for de bruker både hardtslående elektronisk musikk, heavy metal og et stort kor.

Det låter helt vilt, og du kan se mer om hvordan musikken ble tatt opp i videoen nedenfor.