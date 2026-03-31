Ny video viser hvordan Slate-lastebilen presterer i ekstremvær

En ny video bak kulissene viser hvor hardt Slate presser sin kommende budsjett-elbil før lansering, og den utsetter kjøretøyet for noen seriøst brutale forhold.

Vi venter fortsatt spent på den endelige prisavsløringen i juni, og oppstarten har allerede gått gjennom en lederskifte, men produktet deres er fortsatt fristende. For de som ikke vet det, er Slate Truck en elektrisk pickup uten dikkedarer, støttet av Jeff Bezos, som i en ny video gjennomgår ekstreme vintertester i Michigan mens selskapet trapper opp utviklingen før produksjonen senere i år.

Opptakene viser prototyper som blir presset til det ytterste i minusgrader, som en del av en kritisk valideringsfase før kundeleveransene begynner.

Testingen fant sted på et eget anlegg for kaldt vær, der ingeniørene utsatte lastebilene for tøffe scenarier i den virkelige verden. De kjørte blant annet gjennom tung slaps, før de plasserte kjøretøyene i dypfrysekamre på rundt -24 °C, forhold som er utformet for å avdekke potensielle svakheter i komponenter og systemer.

