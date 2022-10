Ny Wednesday-trailer viser Uncle Fester for første gang

HQ

Så langt har vi ikke sett noe til Uncle Fester i bildene og videoene som har blitt sluppet fra den kommende Netflix-serien Wednesday, dette fordi Tim Burton sa at han ville holde ham hemmelig. Til nå, altså, for nå har vi fått en ny trailer fra serien, som byr på to ganske kule debuter.

Først og fremst får vi endelig se denne inkarnasjonen av Uncle Fester, spilt av komiker Fred Armisen (Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, Curb Your Enthusiasm). Men vi får også en første titt på Christina Riccis rolle, nemlig Marylin Thornhill, lærer ved Nevermore Academy. Ricci spilte Wednesday i de to The Addams Family-filmene som ble utgitt på 90-tallet og fikk mye ros for opptreden sin, og vi ser frem til å se henne fortsette arbeidet med den gale familien, der hun nå spiller mot den karakteren som en gang gjorde henne berømt.

Her er den nye traileren. Wednesday har premiere på Netflix 23. november.