Ny Xbox Series X-tittel annonseres neste uke

Vi vet allerede en del om hva vi får spille på Xbox Series X når den slippes senere i år. Rare jobber som kjent på Everwild, Ninja Theory holder på med skrekkspillet Project: Mara samt Senua's Saga: Hellblade II, og vi har så klart Microsoft Flight Simulator og sist men ikke minst - Halo Infinite.

Snart kommer vi til å kunne enda et spill til på den listen, da Dynamic Voltage Games via Twitter avslører at de neste uke kommer til å avsløre et eksklusivt Xbox Series X-spill som skal kjøres i 4K og 120fps.

"Later this coming week I will be debuting gameplay for my first XBSX exclusive - which will be native 4K and 120fps. That's the good news. The bad news is I can't even capture 4k/120."

Dynamic Voltage Games er en indieutvikler, så det er nok et mindre spill. Men neste generasjon er såklart alltid spennende og vi kommer tilbake til det når vi vet mer.