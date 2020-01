Ny Xbox-applikasjon lar deg streame PC-spill til konsollen

Kanskje du har en kraftig PC stående et sted i hjemmet, men når du kommer hjem etter en hard dag foran en jobb-PC, så ønsker du kanskje i stedet å slenge deg i sofaen med konsollen. Nå kan en ny applikasjon tilby adgang til ditt Steam-bibliotek direkte på din Xbox.

Applikasjonen heter Rainway, og har nettopp blitt lansert i en beta-versjon gjennom Microsoft Store. Det betyr at du kan streame spill fra din PC via nettet og gjennom din Xbox One.

"Rainway for Xbox gives players the freedom to enjoy the high-quality graphics of PC, but from the comfort of their couch on the big screen. Our games-first UI offers users their own personal 'Netflix for games' right in their living room."

Gjennom beta-fasen tilføyer utviklerne 4K, lokal multiplayer, voice chat og masse mer.

Er det noe du er interessert i?