Ny Xbox-oppdatering avslører hemmelige Achievements og gir bedre spilloppdateringer

HQ

Om du er en sann Achievements-jeger kjenner du sikkert igjen frustrasjonen over de med hemmelige beskrivelser. Disse er kort sagt skjulte utfordringer, vanligvis på grunn av spoilerårsaker, som du ofte låser opp bare ved å spille masse.

Men ikke alltid. Noen av dem er en sann plage, og vil sannsynligvis tvinge deg til å besøke et nettsted som TrueAchievements for å finne ut av hvordan du kan låse dem opp. Men dette kan du unngå snart, for Xbox Wire meddeler nå hva vi kan se frem mot i junioppdateringen. Den inkluderer nemlig en funksjon som lar oss se alle de skjulte detaljene i hemmelige Achievements, både via app og konsoll, og dermed blir jakten på de ettertraktede poengene mye mer bekvemmelig.

Xbox Wire skriver også at vi kan se frem til "forbedringer av hastigheten og påliteligheten for å oppdage tilgjengelige oppdateringer, både i samlingen din og når du starter et spill

", som absolutt er en velkommen forbedring i vår bok.