Ny XDefiant-trailer fokuserer på Emporium- og Air & Space-banene

Da Ubisoft ut av det blå avslørte at de hadde planer om å annonsere et nytt Tom Clancy-spill, så var det nok ikke mange som så for seg XDefiant. Det multiplayer-orienterte skytespillet samler forskjellige retninger i serien i ett spill, og du kan spille med vennene dine som kjente karakterer og i kjente omgivelser.

Den nyeste traileren fokuserer på to av banene, som begge er fra The Division. Den første er The Emporium, fra et oppdrag i det originale spillet, og den andre er Air and Space Museum fra The Division 2.

Den lukkede betaen går i gang den 5. august.