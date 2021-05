Nyannonserte Gearshifters byr på både action og roguelite

De som liker action og roguelites bør sjekke ut det nylig annonserte Gearshifters, utviklet av Red Phantom Games med Numskull Games som utgiver. Spillet beskrives som en "arcade action shoot'em up roguelite" og slippes til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One senere i år. Det ser like herlig kaotisk som intenst ut, og spilles i et top-down-perspektiv.

Den offisielle beskrivelsen på Steam lyder som følger:

"Steer, drift, spin, smash and gun through waves of enemy vehicles. Go to war against extreme-machine bosses. Build up and tune your tactical loadout of car mods, defenses and weaponry for each treacherous transport mission. Drive. Destroy. Get paid. Upgrade!"

Se den fartsfylte annonseringstraileren nedenfor.