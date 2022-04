Nydelig skjermbilde fra Senua's Saga: Hellblade II

HQ

Under Earth Day i slutten av forrige uke bestemte Ninja Theory seg for å delta ved å dele et skjermbilde fra sitt kommende PC- og Xbox-eventyr Senua's Saga: Hellblade II. Se det nedenfor. Det viser miljøene fra den ekte islandske Djúpalónssandur-stranden, men tolket "over one thousand years ago" og fra spillet, som vi også fikk se på The Game Awards i desember (traileren øverst).

Selv om bildet ikke forteller oss så mye, annet enn at vi har et veldig pent i vente, lyder den offisielle beskrivelsen:

"Djúpalónssandur beach in Iceland rendered as a work in progress screenshot from Senua's Saga: Hellblade 2. The beach is covered with dark volcanic rock and broken ships litter the shores."

Senua's Saga: Hellblade II har fortsatt ingen lanseringsdato. Selv om det forventes å lanseres i år har ingenting blitt offisielt bekreftet ennå.