Nydelig Visions of Mana annonsert

Torsdag ble det hvisket om at Square Enix hadde registrert navnet Visions of Mana. I løpet av natten fikk vi vite at dette er neste del i den klassiske Mana-serien.

Selv om vi ikke fikk vite så mye om spillet har vi fått en utrolig kul trailer som du kan se nedenfor. Det var ikke den typen kunngjøring vi hadde forventet, men med tanke på at det er 15 år siden vi fikk et spill i hovedserien med Heroes of Mana i 2007 (siden den gang har vi bare fått nyinnspillinger, mobilspill og spin-offs), var det en svært velkommen nyhet. Spillet slippes neste år til PC via Steam, PlayStation 4 og 5 og Xbox Series S/X.