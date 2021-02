Nydelige Kena: Bridge of Spirits klart for lansering i august

Du ser på Annonser

Planen var egentlig at Ember Lab sitt Kena: Bridge of Spirits skulle lanseres samtidig som PlayStation 5, men utviklerne så seg tidlig nødt til å utsette det vakre spillet til våren. Siden den gang har vi bare fått et par skjermbilder og en trailer som hevdet at lanseringen ville skje i mars før den ble endret. Det var selvsagt en grunn til endringen.

Kena: Bridge of Spirits var nemlig en del av kveldens State of Play-sending, og traileren vi fikk der avslører at spillet vil slippes den 24. august. Vi må altså vente omtrent seks måneder til, så det er enda godt at spillet fortsetter å se meget vakkert og sjarmerende ut.