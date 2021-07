Nydelige Moss får oppfølger på PlayStation VR

Moss var ett av de første eksemplene som virkelig viste undertegnede hvor sjarmerende og intuitive PlayStation VR-spill, så du kan tro øynene ble sperret opp tidlig i kveldens State of Play-sending.

Der dukket nemlig Quill plutselig opp, noe som skyldes at vi skal få lov til å dra på nye eventyr med henne igjen i det som selvsagt heter Moss: Book II. Dette betyr at historien fortsetter der originalen slapp, men utviklerne i Polyarc sier at de gjør sitt beste for å raskt hjelpe nye spillere med å forstå hva som har skjedd. En av måtene dette gjøres på er å introdusere en tyrannisk fugl som av ukjente grunner har satt sitt fokus på vesle Quill. Dermed bærer det ut på nye eventyr og kamper i både vakre, atmosfæriske og skumle omgivelser hvor både nye venner og fiender er å finne.

Med hjelp av nye mekanikker, ferdigheter og redskaper håper utviklerne å atter en gang bruke PlayStation VR på en måte som virkelig fremhever en innlevelse i det fantastiske universet og forsterke båndet til sjarmerende Quill. Du kan se noen eksempler på dette i den første traileren, men forvent enda mer informasjon de neste månedene.