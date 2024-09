Nye Baldur's Gate III-kampanjer er allerede på bordet takket være modding

HQ

Baldur's Gate III er fortsatt latterlig populært selv et år etter utgivelsen, med fans som er ivrige etter å sjekke ut alle de ekstra verktøyene som kommer i Patch 7. For moddere har denne oppdateringen vært gaven som fortsetter å gi, og det har allerede blitt laget millioner av modifikasjoner for spillet.

En modder kjent som Siegfre har allerede låst opp en utviklermodus for Baldur's Gate III (takk, PC Gamer). Dette høres kanskje ikke så stort ut på papiret, men det vil gi moddere tilgang til enda flere store endringer i spillet, slik at de kan lage sine egne tilpassede nivåer, kampanjer og mer.

Siden vi vet at vi ikke får noen offisiell DLC for Baldur's Gate III, kan dette være en måte å se mer fra det mange betraktet som årets beste spill i 2023. Siden vi bare er noen dager unna lanseringen av Patch 7, skraper vi selvfølgelig bare på overflaten av hva som er mulig med disse moddingsverktøyene.