Nye bilder fra Cyberpunk 2077s Watson District

Cyberpunk 2077 har nylig blitt utsatt igjen, og det virker som at ventetiden aldri ender. Og de seneste bildene vi har fått fra spillet gjør det ikke akkurat noe lettere.

På Cyberpunk 2077s Twitter har CD Projekt Red lagt ut en rekke bilder fra spillets Watson District, samt følgende beskrivelse:

"Watson used to have it all. Nightclubs, skyscrapers, corporate offices, a top-end medcenter — but economic disaster put an end to all that. Now, it's known as 'the bad neighborhood of Night City'. The kinda place that suits gangs like Maelstrom and Tyger Claws down to the ground."

Du kan se bildene av det dystopiske området nedenfor.