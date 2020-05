Nye bilder fra The Lord of the Rings: Gollum har dukket opp

Det er mange planer med Ringenes herre-verdenen for tiden, hvor Amazon blant annet jobber på en helt ny tv-serie som finner sted i Tolkiens univers. På spillfronten er det også aktivitet, da utviklerne dra Daedalic Entertainment er i gang med stealth-spillet The Lord of the Rings: Gollum. Og nå har det dukket opp bilder fra spillet.

De dukket opp via GameStar og det ser ut til at spillet har en veldig mørk grafisk stil. Spesielt hovedpersonen Gollum fremstår ganske så skremmende. Det er dog verdt å poengtere at Daedalic Entertainment har fortalt at de ikke baserer spillet på filmtrilogiens fremstilling av karakterene.

Du kan se alle bildene nedenfor. Det er planlagt at The Lord of the Rings: Gollum skal komme til PC, PS5 og Xbox Series X i 2021.

Gamestar

Gamestar

Gamestar

Gamestar