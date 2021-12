Nye bilder fra Uncharted: Legacy of Thieves Collection på PS5

HQ

Vi vet fortsatt ikke eksakt når Uncharted-serien kommer til å gjøre sin PC-debut, men det kommer til å skje under perioden januar - mars 2022. Nå har vi fått et tegn på at det kan bli før snarere enn senere.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection har nemlig fått sin offisielle Steam-side, som riktig nok ikke har noen ny informasjon, men den har åtte nye skjermbilder fra PlayStation 5-versjonen. Spillet har dessuten begynt å få aldersmerkinger rundt om i verden, hvilket alltid er et godt tegn på at lanseringen begynner å nærme seg.

Forhåpentligvis blir den endelige lanseringsdatoen presentert som en av Sonys overraskelser under The Game Awards på fredag denne uken, men i mellomtiden kan du nyte de nye bildene nedenfor.