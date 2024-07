Nye biler som selges i EU, vil få permanente fartsbegrensere

HQ

Det er tydelig at bil- og veimyndighetene i EU og Nord-Irland mener at dagens fartsovervåkningssystemer ikke helt gjør jobben sin. For å rette på dette vil en rekke nye fartsbegrensningssystemer bli montert og permanent aktive på alle nye biler som selges i EU og Nord-Irland fra og med 7. juli.

Ifølge The Guardian vil systemet bestå av et kamera i fronten på alle biler som i kombinasjon med satellitteknologi kan lese av veiskilt og avgjøre om du kjører for fort eller ikke, og deretter utløse en alarm hvis det er tilfelle. I motsetning til tidligere tiltak som dette, vil det reaktiveres hver gang bilmotoren startes på nytt, noe som betyr at du ikke engang kan se for å omgå funksjonen.

Noen få andre funksjoner er også på vei til å bli obligatoriske, blant annet automatisk filholder og automatisk nødbremsing, noe som utvilsomt vil være en overraskende funksjon for sjåførene når den blir obligatorisk i nye biler.

