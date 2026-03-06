Nye BYD-ladestasjoner kan levere 1500 kW lading

HQ

Ladehastigheten er bare én av utfordringene som dagens elbilinfrastruktur står overfor, og det er store fordeler med å øke ladehastigheten. En kraftig Tesla Supercharger vil levere rundt 250-300 kilowatt, men den kinesiske produsenten BYD ser ut til å kunne tilby en lader som oppnår omtrent fem ganger så mye.

Under en tur til Beijing testet InsideEVs BYDs nye megawatt-lader, som topper på 1500 kilowatt ladeeffekt - de har til og med en bil bygget på en ny plattform kalt Han L, som kan matche ladehastigheten.

De nye laderne kalles "Flash", gjennom en 1500 ampere/1000 volt-arkitektur. Dette vil i teorien gi en full opplading på rundt 7-9 minutter, og selv med et batteri på rundt -30 grader celsius vil ladingen fortsatt bare ta 12 minutter.

Disse stasjonene er selvsagt ikke små, og de genererer ganske mye varme, men det ser ut til at vi beveger oss raskt mot en fremtid der batteriets rekkevidde og ventetiden på lading minimeres.