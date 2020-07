Nye Cyberpunk 2077-bilder viser enda mer av Night City

Du ser på Annonser

Det er ganske tydelig at Night City i Cyberpunk 2077 kommer til å by på masser av variasjon, med distinkte distrikter som ser markant annerledes ut enn de andre. Vi har allerede sett mange bilder av Night City, samt litt av ørkenen utenfor, men nå får vi enda mer.

Via Twitter har CD Projekt Red lagt ut bilder av bydelen Westbrook, den delen av Night City hvor de rikeste har det gøy.

"Westbrook is considered by many to be the best place to live and have fun in Night City. If you've got eddies, you come here to spend them. And if you don't? Well, take out a loan and pretend you're on top of the world — even for just one glorious night."

Du kan se bildene nedenfor. Spillet kommer den 19. november.