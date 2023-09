Nye data avslører de mest populære Steam-spillnavnene

HQ

Hva ligger i navnet på et spill? Vanligvis ikke så mye, med mindre det er knyttet til en spesifikk franchise. Noen navn er dumme (jeg ser på deg, Returnal), mens andre blir synonyme med en slags undersjanger (som Souls-spillene).

Nå viser nye data fra GameDiscoverCo hvordan navn kan presse seg til toppen av listene på Steam. Hvilke nøkkelord er viktigst når du skal selge spillet ditt på Valves plattform? Les og finn ut av det. For det første, hvis du skriver HD et sted i tittelen, er dette tilsynelatende den viktigste måten å øke salget på.

Hvis det står Remastered i tittelen, er du også på vei til megabucks city. Hvis du sikter deg inn på et hobbymarked, er ord som Manager og Tycoon bra for omsetningen. Det ser også ut til at folk er mindre tilbøyelige til å gå for spill som har Farm og Little, og i stedet er mer tilbøyelige til å dykke ned i de mørkere temaene Black, Dead og Witch.

Hva er ditt favorittspillnavn?